Přibývá dětí s náhradním výživným. V dubnu jich podle MPSV bylo 9900. Počet meziročně rostl o 41 procent. Proti původním odhadům je ale méně než poloviční.

Vyplývá to z údajů ministerstva práce o vyplacených dávkách. Počet chlapců a děvčat, jimž stát posílá výživné, zůstává výrazně pod původními odhady. Před zavedením se očekávalo, že by náhradní výživné mělo dostávat 24 000 dětí. Ministerstvo práce navrhuje teď u dávky změny. Prodloužit by chtělo její poskytování z nejvýš dvou let až na čtyři roky.

Náhradní výživné se v ČR zavedlo od července 2021. Úřad práce vyplácí dětem nehrazené stanovené alimenty či doplácí dlužnou částku, a to nejvýš do 3000 korun měsíčně až dva roky. Podmínkou je, že rodič peníze po dlužníkovi vymáhá v exekuci či u soudu. (ČTK)