Desítky mrtvých po železničním neštěstí v Indii

Indické úřady po železničním neštěstí ve státě Odiša informují o asi 50 mrtvých, přes 300 lidí je podle nich zraněno. Srazily se dálkový a nákladní vlak, množství lidí zůstávalo uvězněno ve vagonech. (Times of India)

Visuals from the site of the train accident in #Odisha's Balasore district where two passenger trains and one good train met with an accident leaving hundreds injured. Rescue operation is underway at the spot. pic.twitter.com/CjxvkwELGY

— TOI Bhubaneswar (@TOIBhubaneswar) June 2, 2023