Pavel, Fiala a Babiš se setkali na společném jednání

Prezident Pavel, premiér Fiala a šéf opozičního ANO Babiš mluvili mimo jiné o blížícím se summitu NATO ve Vilniusu. „Základní shoda na parametrech v přístupu k summitu tady je,“ řekl prezident. Jednání se podle něj uskutečnilo ve věcné atmosféře.

Premiér Fiala, prezident Pavel a předseda opozičního ANO Andrej Babiš po společném setkání. Foto: Gabriel Kuchta

Pavel, Fiala a Babiš hovořili také o obranné dohodě se Spojenými státy. V budoucnu chtějí diskutovat například i o energetice. Kdy se znovu potkají, zatím nestanovili.

Setkání bylo jedním z bodů Pavlova plánu pro prvních 100 dní v prezidentském úřadu, kterého se ujal 9. března.

Hlavním tématem dnešního jednání byla zahraniční a bezpečnostní politika. Co se týče červencového summitu NATO, ujasnili si politici témata jednání, do jaké míry se bude věnovat posílení obranyschopnosti aliance, jak se to promítne v Česku či jak bude vypadat podpora Ukrajiny v následujícím období, přiblížil Pavel.

Ohledně obranné dohody s USA se prezident s předsedy ODS a ANO shodl na tom, že je třeba ji velice férově a detailně představit. Je podle něj důležité odstraňovat mýty, které se ve veřejném prostoru objevují. ANO chce o smlouvě diskutovat v poslaneckém klubu, zatím nemá stanovisko, řekl Babiš. Vláda dohodu schválila na konci dubna, dokument budou muset ještě schválit obě komory Parlamentu a podepsat prezident.

Fiala dnešní jednání uvítal. Je podle něj třeba, aby se mezi hlavními politickými hráči vedl dialog o strategickém směřování Česka. Pokud má být Česko výrazný hráč v zahraniční politice, musí podle něj mluvit jednotným hlasem. „Navenek jsme natolik silní, nakolik jsme v naší zemi jednotní,“ řekl.

Babiš, který se s Pavlem setkal ještě před společnou schůzkou samostatně zhruba na půl hodiny, uvedl, že jednání se týkalo situace v Evropě, v schengenském prostoru, rozšiřování Evropské unie a NATO. Všichni tři mají podle Babiše v tomto směru stejné či podobné názory. „Jsem rád, že současná vláda pokračuje v zahraničněpolitické orientaci naší země a dnes jsme měli možnost si to potvrdit,“ uvedl Babiš.

Po jednání expremiér také podotkl, že EU nesmí při jednání o svém rozšíření zapomínat na země západního Balkánu, protože jim perspektivu členství slíbila. Premiér to podle Babiše na dnešní schůzce vnímal stejně.

Pavel, Fiala i Babiš zhodnotili dnešní debatu jako věcnou a s klidnou atmosférou. Nestanovili si konkrétní termíny dalších schůzek, budou hledat zásadní témata pro jednání, možností je například energetika. Setkání se kromě těchto tří politiků zúčastnili ředitel zahraničního odboru hradní kanceláře Jaroslav Zajíček, poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar a stínový premiér Karel Havlíček (ANO). (Red., ČTK)