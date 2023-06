Polský prezident navrhuje změny ve sporném zákonu o posuzování ruského vlivu

Polský prezident Andrzej Duda navrhne změnit zákon o posuzování ruského vlivu, který kritizuje opozice nebo polští ústavní právníci a výhrady k němu mají i Evropská komise či Spojené státy.

Duda normu o zřízení komise, která má vyšetřovat vlivy Ruska v letech 2007 až 2002, začátkem týdne podepsal, zároveň ale řekl, že ho pošle k posouzení ústavnímu soudu.

„Připravil jsem novelizaci zákona (…), která upravuje nebo mění ty otázky, které budí největší kontroverze,“ řekl dnes Duda.

Komise by měla mít pravomoc lidem, u nichž dojde k závěru, že jednali pod ruským vlivem, na deset let zamezit možnost získat bezpečnostní prověrku nebo zakázat práci v pozicích s odpovědností za veřejné prostředky. Tím by je fakticky diskvalifikovala z veřejných funkcí. Členy komise má vybírat parlament, v němž mají nyní většinu konzervativní strana Právo a spravedlnost (PiS) a její slabší vládní spojenec.

Polský prezident nově navrhuje, aby v komisi nezasedali poslanci, ale odborníci, píše portál gazeta.pl. Další změna se týká způsobu odvolání proti rozhodnutí, k němuž komise dospěje. Podle Dudy by o tom měly rozhodovat všeobecné, a ne správní soudy. Navrhuje také, aby z ní vypadl zákaz výkonu veřejné funkce, a chce ho nahradit formulací, že „člověk, u něhož se zjistilo, že jednal pod ruským vlivem, není zárukou, že bude náležitě vykonávat veřejný úřad“.

Duda dnes zároveň řekl, že „komise pro posouzení ruského vlivu měla vzniknout dříve a musí co nejdříve začít pracovat“. Je přesvědčený, že bude fungovat jako nástroj pro to, aby Rusko svůj vliv v Polsku nešířilo.

„Minulý pátek zákon schválil Sejm, v pondělí ho prezident podepsal a dnes ohlašuje jeho novelizaci. Čte prezident vůbec to, co podepisuje?“ uvedla místopředsedkyně Sejmu, dolní komory parlamentu, Malgorzata Kidawa-Blońska z opoziční Občanské platformy. „Nevídané. Andrzej Duda v pátek nesouhlasí s Andrzejem Dudou z pondělka,“ poznamenal poslanec Levice Tomasz Trela. (ČTK)