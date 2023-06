Proč někteří Slováci věří Ficovi

Komentář Ondřeje Štindla: Tuzemská kulturní veřejnost ráda ohrnuje nos nad fotbalovými fanoušky, ne že by si to projevy některých nezasloužily. Fandění fotbalu je ale také součástí nějaké kultury, té, řekněme, proletářské. A to, že z větší části zanikla, přispívá k odcizení a dezorientaci části lidí z nižších tříd.