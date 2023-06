OSN je znepokojena situací kolem obilné dohody, Rusko žádá vývoz čpavku

OSN je znepokojena pokračujícím zpomalováním plnění dohody o vývozu obilí z ukrajinských černomořských přístavů, uvedl dnes mluvčí organizace Stéphane Dujarric. OSN chce podle mluvčího jednat se stranami sporu s cílem úplného plnění dohody.

Minulý měsíc vyplulo z ukrajinských přístavů jen 33 lodí, což je méně než polovina počtu lodí, které vypluly v dubnu, řekl novinářům Dujarric.

Rusko podle listu Kommersant informovalo společné koordinační středisko v Istanbulu, které má na starosti kontrolu lodí s ukrajinským obilím, že hodlá blokovat registraci plavidel do oděského přístavu Pivdennyj, dokud se neobnoví export ruského čpavku na světový trh. K tomu by bylo zapotřebí znovu uvést do provozu potrubí mezi ruským městem Togliatti a ukrajinskou Oděsou.

Ukrajinské ministerstvo pro infrastrukturu tvrdí, že Rusko zablokovalo registraci lodí do všech ukrajinských přístavů. Za poslední dva květnové dny ruská delegace umožnila zaregistrovat ke kontrole jedinou připlouvající loď a pro toto „hrubé porušení“ dohody neposkytla žádné vysvětlení. Podle ukrajinské strany padesátka lodí, převážejících 2,4 milionu tun ukrajinských potravin, čeká v tureckých vodách na inspekci, kterou Rusko „bezdůvodně“ omezuje – a některá plavidla čekají na kontrolu už déle než tři měsíce. (ČTK)