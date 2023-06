Český šachový turnaj otočil. Po varování ukrajinské šachisty přijme

Český šachový turnaj Teplice Open byl nucen přijmout ukrajinské hráče poté, co je původně odmítl zaregistrovat. Učinil tak až na základě varování mezinárodní šachové federace FIDE. Pořadatel minulý týden řekl, že současná situace šachu nepřeje, a tudíž ukrajinské soutěžící nemohou přijmout.

„Současná politická situace šachu nepřeje a turnaj je ochuzen i o velmistry z Ukrajiny, které, i když se sami přihlásili, nemůžeme z vážných důvodů, ač neradi, přijmout. Rusové, kteří jsou na startovní listině, hrají samozřejmě za jiné federace,“ řekl minulý týden v rozhovoru pro šachový web NSS pořadatel turnaje jeden z pořadatelů Pavel Kirs.

Ve veřejně přístupné facebookové konverzaci pak uvedl: „Můj osobní názor je ten, že by ukrajinští muži v branném věku měli bojovat se zbraní v ruce na bojišti za svou zem a ne v klídku se dřevěnými figurkami v ruce na šachovnici za peníze. V současné situaci by neměli opouštět svou zem a měli by být připraveni na možné nasazení a mobilizaci.“

„Situace v Teplicích je vyřešena. Organizátor změnil postoj, když dostal varování od FIDE. Řekli jsme velmi jasně, že Ukrajinci nesmí být diskriminováni,“ řekl generální ředitel FIDE Emil Sutovsky agentuře Reuters.