Až vyhraje Ukrajina, bude svobodné i Moldavsko, slibuje Zelenskyj

„Pokud chtějí žít, odejdou odtud,“ řekl ukrajinský prezident Zelenskyj na adresu ruských vojáků, kteří okupují moldavskou enklávu Podněstří. „Zmražený konflikt v Moldavsku bude vyřešen, až Ukrajina vyhraje válku,“ dodal na závěr summitu EU v moldavském Kišiněvě.

Podle Zelenského je i Moldavsko ohrožováno ruskými raketami, které často přelétají nad jeho územím. „Na bezpečnosti Ukrajiny závisí i bezpečnost ostatních,“ řekl ukrajinský prezident na tiskové konferenci. Odmítl, že by ukrajinská armáda měla v úmyslu vstoupit do Podněstří a vytlačit odtud ruské vojáky. „To by bylo možné jen kdyby o to Kišiněv poprosil a takovou žádost jsme neobdrželi.“ Popřál hostitelské zemi, aby se sjednotila a aby se to povedlo bez bomb a děl, „bez smrti na vašem území“, cituje Zelenského server Moldova Libera.

Ukrajina potřebuje další systémy protivzdušné obrany Patriot, dokud nedostane stíhačky F-16, řekl ještě Zelenskyj.