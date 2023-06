Pavel mluvil o českých letadlech pro rakouskou armádu i s ministryní obrany

O nabídce českých výcvikových letadel pro rakouskou armádu dnes prezident Petr Pavel ve Vídni hovořil i s ministryní obrany Klaudií Tanner a předsedou Národní rady Wolfgangem Sobotkou. Podle něj je česká nabídka na stole už několik let a kromě samotných letounů je její součástí i výcvik.

„Je to projekt, který je ve vztahu k tomu, co nabízí, cenově výhodný, ale je na rakouské straně, jestli to pro ni bude zajímavé regionálně, protože zvažují i druhou variantu, kterou představuje spolupráce s Itálií,“ řekl český prezident novinářům před sídlem rakouského parlamentu. Sobotka podle něj pořízení nové letky výcvikových proudových letadel označil za důležitou součást modernizace rakouské armády. Česká nabídka podle Pavla zní na 12 letadel. (ČTK)