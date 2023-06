Jurečka: Česko svůj systém podpor ukrajinským uprchlíkům zřejmě neotevře

Česko svůj systém sociálních podpor ukrajinským uprchlíkům od ledna zřejmě neotevře, a to kvůli nákladům. Při dnešních sněmovních interpelacích to uvedl na dotaz Ivany Mádlové (ANO) ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

O možnosti zrušení nynější dvoukolejnosti poskytování dávek se zmiňoval letos v únoru.

„Po všech debatách a analýze toho, co by to stálo na straně organizačních nákladů, personálních nákladů na straně úřadu práce, včetně i těch nákladů na výdajové stránce státního rozpočtu, tak se k této variantě uchylovat nebudeme,“ řekl ve Sněmovně Jurečka. Záležitost chce ale ještě probrat s dalšími ministerstvy.

Podmínky vyplacení podpor běžencům před ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu upravuje zákon zvaný „lex Ukrajina“. Stát by je měl poskytovat do konce března příštího roku. Jurečka předpokládá, že pokud by byla dočasná ochrana uprchlíků prodloužena, stát by dál využíval nynější dávky s případnými úpravami. „Jsou efektivní, poměrně jednoduché a pro stát nenesou takové náklady,“ uvedl. Míra podpory by se ještě mohla postupně snižovat, soudí ministr. (ČTK)