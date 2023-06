Severokorejská raketa není jako okřídlený kůň. Ten létal do nebes, ona spadla do moře

KLDR prozradila víc o své nové raketě, která měla do vesmíru vynést první severokorejský vojenský satelit. Ukázalo se, že pro ni vybrala dvousečné jméno: Čchollima-1 se jmenuje po bájném okřídleném koni, který se uměl vznést až do nebes. Raketa se místo toho zřítila do moře. A vypuštění satelitu selhalo.

Newly released shots of North Korea's new Chollima-1 space launch vehicle. pic.twitter.com/C8qohNfWLF — Ankit Panda (@nktpnd) May 31, 2023

Sama severokorejská vesmírná agentura NADA k tomu už včera, několik hodin po nepovedeném startu, prohlásila, že na vině byl „abnormální zážeh druhé fáze motoru“.

„Systémová spolehlivost a stabilita nového motoru selhala a použité palivo bylo nestabilní,“ oznámila.

Ujistila také, že věc vyšetřuje a „provede četné zkoušky, aby co nejdříve přistoupila k druhému vypuštění (satelitu)“.

Dnes severokorejská mediální agentura KCNA zveřejnila dva snímky z odpalu nosné rakety, které podrobili analýze experti oslovení NK News.

Severokorejská novinka Čchollima-1 je podle nich zřejmě vybavena stejným typem motoru, který KLDR používá ve svých mezikontinentálních balistických střelách: RD-250.

Samo zveřejnění snímků i informací o nepovedeném startu je ze strany Pchjongjangu podobně neobvyklé, jako když Japonsko oznámilo, že je KLDR před odpalem rakety předem varovala. (NK News)