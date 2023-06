Opoziční poslanci se ve výboru usnesli, že Černochová nedostatečně informuje

Dnešní narychlo svolaná schůze výboru pro obranu je snahou o destabilizaci a zkomplikování chodu ministerstva obrany, sdělila ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Ta podle dnešního usnesení výboru nedostatečně informuje o pozici náčelníka generálního štábu Karla Řehky.

Opoziční poslanci chtěli na výboru vysvětlení nedávných mediálních informací o tom, že Řehka zvažoval kvůli sporům s ministryní rezignaci. Černochová na zasedání výboru nedorazila, zdůvodnila to tím, že se o něm dozvěděla den předem. Na jednání nebyl přítomný žádný zástupce koaličních stran, usnesení odhlasovali poslanci opozičních hnutí ANO a SPD.

Mimořádně a narychlo svolaná schůze výboru pro obranu PS PČR je snahou o destabilizaci a zkomplikování chodu resortu Ministerstva obrany, jehož vrcholné vedení se plně věnuje dlouhodobým a náročným úkolům spojeným s modernizací armády a nápravou chyb a restů z minulosti. Právě v… pic.twitter.com/K1KWfB7eQE — Jana Černochová (@jana_cernochova) June 1, 2023

Výbor se dnes mimořádně sešel k bodu „vyjasnění pozice náčelníka generálního štábu při řízení armády na základě mediálních informací“ a k nákupu 246 pásových bojových vozidel pěchoty CV90 za 59,7 miliardy korun, který vláda schválila před týdnem. Jediný přítomný koaliční poslanec Josef Flek (STAN) nejprve neuspěl s návrhem vyřadit body z programu do doby, než se budou moci dostavit Černochová a Řehka, poté zasedání opustil.

Server Seznam Zprávy citoval středeční dopis Černochové, která v něm kritizovala, že pozvánku na výbor dostala den předem, ačkoliv obvyklý bývá nejméně pětidenní předstih. Označila za nereálné, aby se někdo z vrcholných představitelů ministerstva tak narychlo dostavil. Je připravená se zúčastnit jednání v řádných termínech 6. a 21. června. Projednání Řehkovy pozice poslanci nakonec posunuli na 20. června.

Zástupci ANO na výboru zmiňovali, že ze dne na den se jednání konala i v minulém volebním období, kdy výbor vedla Černochová. Zmiňovali, že novináři mají lepší informace než členové výboru, protože ministryně ignoruje výbor i interpelace. V usnesení opoziční poslanci konstatovali, že „komunikace s výborem pro obranu a jeho informovanost ve věci pozice náčelníka generálního štábu“ je naprosto nedostatečná.

Flek novinářům řekl, že Černochová i Řehka měli v době zasedání výboru jinou schůzku. „Beru to spíš jako provokaci opozice, protože jsou to velice důležité body a měly by být zařazeny v době, kdy tu budou i koaliční poslanci. Neměla by se využívat situace, kdy jsou poslanci na zahraničních cestách a mají jiné práce,“ uvedl. Koaliční poslance podle něj body také zajímají, dnešní konání výboru ale považuje za výstřel naslepo.

Deník N a Respekt nedávno s odkazem na zákulisní informace napsaly, že Řehka zvažoval rezignaci, protože měl pocit, že Černochová překračuje své kompetence a zasahuje do jeho pravomocí. Informace o sporech měla vyvrátit schůzka Černochové, Řehky a premiéra Petra Fialy (ODS) v minulém týdnu. Černochová ve středu v rozhovoru pro Radiožurnál řekla, že měla podezření na korupci v armádě a kvůli tomu převzala personální agendu. Dohlížela třeba na výjezdy plukovníků na zahraniční kurzy nebo spolurozhodovala o jejich povyšování. Nyní už vyšetřování skončilo, pravomoci znovu přenechala Řehkovi. (ČTK)