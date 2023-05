Sklouznete se rádi po povrchu, nebo hledáte hloubku? „Sandmanovský“ komiks Hon na Macbetha vám dá obojí

Až do neděle probíhá v pražské hale O2 Universum svátek nadšenců do filmů, seriálů, komiksů nebo her s primárně sci-fi, fantasy či hororovou tematikou. Comic-Con Prague nabízí i setkání s cosplay hrdiny. Podívejte se v naší fotogalerii, kteří z kostýmovaných hrdinů letos byli nejuvěřitelnější.