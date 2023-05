SPD a Trikolora stvrdí společný postup

Hnutí SPD podepíše v příštím týdnu s Trikolorou memorandum o spolupráci pro volby v roce 2024. Oba subjekty by tak měly společně jít do evropských, krajských a senátních voleb. Právu to řekl předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

„Vyhodnotili jsme výsledky spolupráce v loňských komunálních volbách, kde jsme společně kandidovali v řadě měst a obcí. Poprvé jsme uspěli například v Praze, a to nejen na magistrátu, ale i v městských částech. Proto jsme se logicky domluvili, že do dalších voleb půjdeme společně,“ řekl Okamura v rozhovoru.

Právě v komunálních volbách šla SPD spolu se stranou Trikolora v řadě míst se společnými kandidátkami. Získala tak nově zastupitele například v hlavním městě.

Vedle toho Okamura zmínil také faktor propadnutí hlasů. „My chceme nabídnout občanům maximální jistotu nepropadnutí jejich hlasů a chceme vytvořit synergii k dosažení co nejlepšího výsledku,“ doplnil.

Deník N před časem popsal, co by mohla užší spolupráce mezi oběma subjekty znamenat pro další volby. A to včetně sněmovních, pokud by se rozhodlo SPD s Trikolorou spolupracovat i v nich. (Právo)