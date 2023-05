Vladimír Dlouhý ukončil projevem na sněmu Hospodářské komory své působení v čele organizace. Poděkoval politikům za spolupráci v posledních devíti letech, zkritizoval je ale za pomalou reakci například v oblasti legislativy.

Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Dlouhý byl v čele Hospodářské komory uplynulých devět let, dvakrát byl znovuzvolen. Ačkoliv na začátku projevu uvedl, že nebude kritický, zmínil, že mu vadí například nedodržování vládních slibů směrem k firmám a podnikatelům.

„Realita bývala jiná, sliby vybledly, ať z objektivních příčin, tedy krizemi způsobených příčin, tak ze subjektivního pohledu, třeba podporou skupin obyvatel, které politikům přináší hlas,“ řekl Dlouhý, podle kterého by se měli politici více soustředit na zlepšení podnikatelského prostředí. Naopak podnikatelé by měli být otevření digitalizaci, třeba zavádění datových schránek.

Dlouhý zmínil i dlouhodobé priority, například nutnou výstavbu vysokorychlostních železnic nebo investice do jaderné energetiky, bez které se podle něj Česko neobejde. „Green Deal a dekarbonizace odráží názory hlavně mladých. To musíme respektovat, klimatická změna je problémem nás všech,“ řekl Dlouhý, podle kterého si ale Brusel zároveň podráží vlastní nohy. Poukázal například na to, že kvůli přísným ekologickým nebo lidskoprávním požadavkům Evropa přichází o obchodní partnery v dalších částech světa.

Na dnešním sněmu si Hospodářská komora zvolí nové vedení, prezidentem se stane buď bývalý ministr Martin Pecina nebo Zdeněk Zajíček z ODS.