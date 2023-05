Polici pátrá po 23letém muži

Piráti zahájili vnitrostranické nominace pro volby do Evropského parlamentu. Do podzimu by chtěla strana rozhodnout, kdo ji do klání příští rok v červnu povede jako lídr. Už nyní se o čelnou pozici uchází pět kandidátů, jedním z nich je i bývalý poslanec Mikuláš Ferjenčík.