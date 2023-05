Útok dronů zřejmě způsobil požár rafinerie v Krasnodarsku

V noci vypukl velký požár v afipské ropné rafinérii na území ruského Krasnodarského kraje. Guvernér Kondratěv oficiálně informoval, že byl požár způsoben náletem dronu, uvádí média. (Nexta)

Last night, a major fire broke out at the Afipsky Oil Refinery in the #Krasnodar Territory.

Governor Kondratiev has officially confirmed that it was caused by a drone strike, reports #Russian media. pic.twitter.com/z3W8QQgDx7

— NEXTA (@nexta_tv) May 31, 2023