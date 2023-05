Černochová řekla, že měla podezření na korupci v armádě

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) měla podezření na korupci v armádě a kvůli tomu převzala personální agendu, řekla Radiožurnálu. Dohlížela třeba na výjezdy plukovníků na zahraniční kurzy nebo spolurozhodovala o jejich povyšování.

Nyní už vyšetřování skončilo, pravomoci znovu přenechala náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi. Ministryně to řekla v rozhovoru pro Radiožurnál. O možném korupčním chování některých vojáků ji informovalo Vojenské zpravodajství krátce po nástupu do funkce. O sporech mezi Černochovou a Řehkou jsme informovali zde. Náčelník generálního štábu kvůli nim zvažoval, že by ve vedení armády skončil.

„Když jsem nastoupila na ministerstvo obrany, tak jsem měla od zpravodajských služeb informaci, že je někde nějaký problém s nějakým korupčním jednáním. Týkalo se to vícero osob. Dostala jsem to k podpisu, že beru tu informaci na vědomí,“ řekla ministryně obrany.

Podle svých slov si pak vyžádala, že povyšování, přesouvání na jiné pozice či vysílání plukovníků do zahraničí bude dočasně kontrasignovat společně s náčelníkem generálního štábu. Šéfovi armády, minulému ani současnému, prý o informaci Vojenského zpravodajství říct nemohla. Proto to mohlo podle ní vypadat, že jim některé lidi „blokuje“. (iRozhlas)