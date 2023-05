KLDR oznámila, že její pokus o vyslání špionážní družice skončil neúspěchem

Severní Korea se dnes pokusila vyslat do vesmíru špionážní vojenskou družici, uvedla tamní státní média. První pokus za posledních sedm let ale podle nich skončil neúspěchem, když se porouchal druhý stupeň rakety nesoucí satelit a systém se zřítil do Žlutého moře.

Start rakety předtím spustil krátký poplach v Jižní Koreji a Japonsku, úřady a média obou zemí rovněž hovořily o selhání rakety. Její pád si podle nich nevyžádal na jejich území žádné škody.

KLDR už dříve oznámila, že se pokusí o testovací start vojenského průzkumného satelitu. Start družice se nicméně nezdařil kvůli nestabilitě raketového motoru a palivového systému, uvedla dnes severokorejská státní agentura KCNA při „neobvykle rychlém přiznání neúspěchu“, jak prohlášení Pchjongjangu komentovala agentura AP.

Dnešní test byl podle agentury Reuters šestým pokusem KLDR o vypuštění družice na oběžnou dráhu a první od roku 2016. (ČTK)