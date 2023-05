Z ISS se na Zemi vrátila čtyřčlenná posádka soukromé mise Ax-2

Na Zemi se po devíti dnech ve vesmíru bezpečně vrátila čtyřčlenná posádka soukromé mise Axiom Mission 2 (Ax-2). Astronauti se vypravili k ISS, od které se odpojili v úterý odpoledne. Po 12 hodinách se pak dnes brzy ráno SELČ na padácích snesli do vod Mexického zálivu u pobřeží Floridy.

Splashdown of Dragon confirmed – welcome back to Earth, @AstroPeggy, @JohnPShoffner, @AstroAli11, and @Astro_Rayyanah pic.twitter.com/2kXUO8FDlv

— SpaceX (@SpaceX) May 31, 2023