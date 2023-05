Radikální křídlo republikánů se bouří proti zákonu vyjednaném s Bidenem

V americké Sněmovně se vzbouřila část Republikánské strany proti dohodě, kterou jejich lídr Kevin McCarthy vyjednal s prezidentem Joem Bidenem o dluhovém stropu. Při prvním důležitém hlasování ale prošla sněmovním Výborem pro jednací řád.

Republikánským odpůrcům z řad křídla zvaného Výbor svobody se nepodařilo shromáždit dostatek spojenců k jeho zablokování.

„Pro tento zákon by neměl hlasovat ani jeden republikán,“ prohlásil několik hodin před hlasováním texaský kongresman Chip Roy, který je vlivným členem frakce Výbor svobody. „Budeme proti němu bojovat dnes, zítra a bez ohledu na to, co se stane, tento zákon zastavíme.“

Pro předložení zákona k zítřejšímu hlasování celé Sněmovny hlasovalo sedm republikánů, zatímco proti byli dva a čtyři demokraté. Aby zákon prošel, bude třeba nejméně 150 republikánských hlasů ze stávajících 218. Demokraté jsou většinově připraveni pro zákon zvednout ruku. (New York Times)