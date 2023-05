Vstup Švédska do NATO do summitu ve Vilniusu je podle Stoltenberga možný

Vstup Švédska do Severoatlantické aliance do červencového summitu ve Vilniusu je „zcela možný“, řekl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, a to dva dny poté, co svoji funkci obhájil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Turecko spolu s Maďarskem vstup této severské země do NATO zatím blokují.

Podle Stoltenberga „neexistují žádné záruky, ale je naprosto možné dospět k řešení, které umožní přijmout rozhodnutí o plném členství“ Švédska ještě před začátkem summitu aliance ve Vilniusu. Tento týden se koná v Norsku neformální schůzka ministrů zahraničí zemí NATO. Summit ve Vilniusu je naplánovaný na 11. a 12. července.

Švédsko podalo přihlášku do NATO společně s Finskem loni na jaře v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. Zatímco se Finsko oficiálně členem vojenské aliance stalo v dubnu, vstup Švédska doposud neratifikovalo Turecko a Maďarsko.

Ankara tvrdí, že hlavním důvodem, proč tak neučinila, je skutečnost, že Švédsko podporuje kurdské radikály. Rozšíření NATO o Švédsko zatím neschválilo ani Maďarsko. Vláda národně-konzervativního premiéra Viktora Orbána tvrdí, že části maďarských poslanců vadí, že někteří švédští vládní představitelé zpochybňují stav demokracie a právního státu v Maďarsku. (ČTK)