Školákům v celé ČR by měly pomáhat mobilní týmy duševního zdraví

Školákům po celém Česku by měly pomáhat mobilní týmy duševního zdraví. Nabídnou podporu například žákům, jimž se kvůli dlouhým čekacím dobám nedostane rychlé pomoci od dětských psychologů.

Dva pilotní týmy složené z psychologů, sociálních pracovníků, speciálních pedagogů a zdravotních sester fungují už nyní na Kutnohorsku. Projekt financovaný z norských fondů má po dvou letech skončit, ministerstvo školství však chce podobnou službu zavést po celé republice. V každém kraji mají vzniknout dva týmy a počítá se i se zachováním nynějších dvou na Kutnohorsku, řekl dnes novinářům Ferdinand Hrdlička z ministerstva.

Změna bude zaváděna postupně ve spolupráci se středisky výchovné péče. „V současné době připravujeme rozšíření Národního plánu obnovy, kde se chystáme financovat právě mobilní týmy dětského duševního zdraví, a to na úrovni všech krajů České republiky,“ uvedl Hrdlička. Peníze na činnost týmů včetně metodické podpory by mohly být k dispozici od příštího roku. Podle Hrdličky půjde 300 milionů korun, které pokryjí období dalších dvou let. Následně se na tuto službu budou hledat prostředky systémově ve státním rozpočtu.

Na Kutnohorsku fungují dva pilotní týmy již od září 2021. Jeden sídlí v Základní škole Zruč nad Sázavou, druhý v Základní škole Kamenná Stezka v Kutné Hoře. Dosud pomohly 600 dětí, rodičů a učitelů, kterým poskytly přes 5000 konzultací. Každý multidisciplinární tým má k dispozici auto a dojíždí i na další školy v regionu. Služby jsou bezplatné, týmy spolupracují i s pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími organizacemi.

„Nabízíme multidisciplinární přístup. Pokud nějaké dítě přichází s úzkostmi, můžeme nabídnout odborný pohled psychologa, ale zároveň se propojíme se školou a můžeme řešit jeho prosperování přímo ve školním prostředí,“ řekla ČTK psycholožka Barbora Hošková z týmu z Kutné Hory.

Podle psycholožky Barbory Losenické ze zručského týmu děti nejčastěji trápí úzkosti a ve velké míře se u nich objevuje sebepoškozování. „Řešíme rodinné vztahy a vztahy mezi vrstevníky,“ dodala Losenická. Problémem jsou také závislosti a počítačích a sociálních sítích, nepříznivý vliv na psychiku dětí mělo i období pandemie covidu-19.

Ředitelka zručské základní školy Iva Stará podotkla, že o duševním zdraví se ve školách moc nemluví, děti mají přitom traumata a učitelé jsou vyhořelí. I když má zručská škola od roku 2015 svého psychologa, multidisciplinární tým jí byl velkou oporou. „Vzdělávat můžeme jen děti, které jsou v pohodě. A děti v pohodě rozhodně nejsou,“ uzavřela Stará. (ČTK)