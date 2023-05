V Senátu se koná konference k tzv. Istanbulské úmluvě

Místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer (ODS) zahájil konferenci k tzv. Istanbulské úmluvě, kterou pořádá ve spolupráci s předsedkyní senátního Podvýboru pro rodinu Jitkou Chalánkovou (nezávislá, dříve TOP 09). Konferenci lze sledovat živě.

„V dobré tradici Senátu se chceme o mezinárodní úmluvě bavit věcně, klidně a dříve, než k ní případně přistoupíme, proto jsme sezvali špičkové odborníky z různých oborů,“ přiblížil v pozvánce Oberfalzer.

„Pokud už náležitosti plníme, proč ten tlak na ratifikaci,“ prohlásil při svém úvodním projevu místopředseda horní komory. Dodal, že není sporu o tom, že domácí násilí je zlo; kvůli zasazení úmluvy do širšího kontextu sezval odborníky na dnešní konferenci.

Úvodní slovo pronesla kromě Oberfalzera také předsedkyně Podvýboru pro rodinu (v rámci Výboru pro sociální politiku) Jitka Chalánková. „Proč se tam objevuje slovo gender, co to vlastně je a proč se musí dostat do našeho právního řádu?“ vznesla na úvod konference dotaz senátorka. Další otazníky se podle ní týkají například azylového řízení.

Účast na konferenci přislíbili mj. profesor Právnické fakulty Univerzity Karlovy a člen Legislativní rady vlády Harald Christian Scheu, předseda Nejvyššího správního soudu Karel Šimka, náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav (ODS), europoslanci Stanislav Polčák (STAN) a Alexandr Vondra (ODS), místopředsedkyně České advokátní komory Monika Novotná či Štěpán Černý, vrchní ředitel Sekce pro evropské záležitosti na Úřadu vlády ČR.