Německá ministryně vnitra nadále nechce stálé kontroly na pomezí s Polskem

Německá ministryně vnitra Nancy Faeser nechce stálé kontroly na hranicích s Polskem a věří, že zesílená namátková ostraha a vzájemná spolupráce s Varšavou nelegální migraci zastaví. Řekla to po jednání s polským kolegou Mariuszem Kamińským.

„Jsem si jistá, že nyní, kdy hraniční ostrahu zesilujeme, kdy navyšujeme počet personálu, kdy provádíme společné kontroly také ve vlacích a vzájemných leteckých spojích, že migrační tlak rovněž společně dostaneme pod kontrolu,“ řekla na tiskové konferenci s Kamińským v německo-polském policejním a celním středisku ve Świecku nedaleko Frankfurtu nad Odrou na německo-polské hranici.

Faeser upozornila, že přes Polsko do Německa míří migranti, kteří do Evropské unie pronikají přes Bělorusko. „Vidíme, že tato migrace je řízená,“ řekla. Polsko obviňuje režim běloruského autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka, že migranty z Blízkého východu a Afriky využívá jako nástroj v hybridní válce proti Evropské unii.

Schůzka s Kamińským následuje jen krátce poté, co se Faeser setkala s českým ministrem vnitra Vítem Rakušanem. Německá ministryně s Rakušanem jednala minulý týden v pátek v Petrovicích na Ústecku, kde německá ministryně řekla, že otevřené hranice jsou důležité pro občany v každodenním životě, proto by to nerada měnila. Z tohoto důvodu Německo od znovuzavedení stálých kontrol upustilo, rozhodlo se ale intenzivněji provádět takzvané skryté namátkové kontroly.

Braniborsko se Saskem nicméně trvají na tom, aby přinejmenším na pomezí s Polskem začal fungovat stejný režim kontrol, jaký od roku 2015 uplatňuje Německo na hranicích s Rakouskem. Tyto kontroly jsou sice označovány jako stacionární, nejsou však plošné po celé hranici, ale jen na vybraných přechodech. (ČTK)