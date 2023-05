Jaké jsou nejkrásnější české knihy?

Nejkrásnější české knihy byly vyhlášeny. V Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Praze byly slavnostně předány ceny za nejlepší knižní design roku 2022.

V kategorii katalogů získali první místo Štěpán Malovec a Martin Odehnal za výstavní katalog Jdu prachu samotou s průhledy do zahrad: Reynek v dialogu, který edičně připravil Miloš Doležal a vydal Nadační fond 8smička.

Dvakrát porota ocenila osobité vydání románu Karla Čapka Továrna na Absolutno (nakladatelství Teapot), které si kromě 3. místa v kategorii bibliofilií a autorských prací odneslo 1. místo za vynikající polygrafické zpracování.

Kolekce vítězných a nominovaných nejkrásnějších knih roku je v CAMP k vidění do 1. června.

Cenu Arna Sáňky za nejlepší studentskou práci získala Barbora Pavelcová ze Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu v Plzni za knihu-artefakt Vzpomínky na pomalejší svět aneb nekonečné ticho. „Mezi pozitivní překvapení patří neustále se zvyšující kvalita studentských prací, která je také ovlivněna i novými pedagogy na středních a vysokých uměleckoprůmyslových školách,“ uvedl ředitel Muzea literatury Zdeněk Freisleben.

„Neokoukaná forma přesně na míru obsahu publikace. Výjimečná realizace.“ Tak porota zhodnotila první místo v kategorii Odborná literatura pro titul Útěcha bydlením: Život soukromého sběratele za železnou oponou (editor Jiří Pátek, vydal PositiF).

Za nejkrásnější titul z oblasti beletrie bylo vybráno nové vydání Frankensteina od Mary Shelleyové (vydalo Take Take Take). Dokládá to, že i staré, vícekrát vydané texty mohou s novou úpravou zaujmout nové čtenáře.

Nejkrásnější dětskou knihou je hravý fantaskní příběh Do Nepaměti od Tomáše Končinského a Daniela Špačka (vydal Albatros, úprava Petr Štěpán).

V kategorii učebnic bodovalo Bydlení: Navrhování bytového interiéru od Ivy Potůčkové (vydala Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze). Předsedkyně výtvarné komise Markéta Žáčková vidí v nízkém počtu přihlášených titulů v této kategorii a v celkově nízké kvalitě ostatních učebnic výzvu:

„Nepřijatelná grafická úprava, ilustrace i knižní zpracování drtivé většiny státem certifikovaných učebnic pro základní a střední školy přímo vybízejí k akci: chceme nadále tiše snášet alarmující netečnost odpovědných institucí? Domnívám se, že právě toto téma patří k zásadním výzvám, k jejichž naplnění může přispět profesní skupina zabývající se grafickým designem i pořadatel soutěže.“

Nejkrásnější knihou o výtvarném umění je katalog vydaný k výstavě Jana Ambrůze v Domě umění města Brna (editorka Marika Svobodová, vydali VUTIUM / Dům umění města Brna).

V kategorii bibliofilií a autorských prací zaujala nejvíce Kniha vnímání od Lucie Lučanské (vydal Lux – Michal Štěpánek).

Cenu PNP a UPM pro mladé úpravce do 30 let si odnáší Jakub Janeba za titul, který napsal a vydal spolu s Šárkou Janeba Dějiny hudby: Klasika. Porota ocenila, že kniha má ucelený koncept a je i příjemná do ruky.

Leporelo v tvrdých deskách, náseky, barevný podtisk, laserové výřezy, bigy, prostřihy, kompostovatelný karton, to jsou prvky knihy Ester Staré MEKY MEK! Skutečný svět zvířátek (vydal Pop – Pap), které Svaz českých polygrafických podnikatelů odměnil Zvláštní cenou.

Cena SČUG Hollar za vynikající ilustrační doprovod putuje za Adélou Marií Jirků, která v knize Mařka (vydala wo-man) zaznamenala přátelství dítěte s hluchoněmou tetou. Martin Groch a Jakub Samek získali Cenu unie grafického designu za originální práci s písmem i fotografiemi v knize Jany Pavlové Chrámy peněz (vydal Bigg Boss) pojednávající o architektuře bankovních domů 90. let.

Cena Vojtěcha Preissiga udělovaná Spolkem českých bibliofilů putuje ke studentu Mathiasu Paclíkovi za publikaci Piet Mondrian.

Ocenění Nejkrásnější české knihy roku nepřímo upozorňuje i na kvalitní tiskaře. Naprostou většinu knih z prvních až třetích míst všech kategorií vytiskly pouhé dvě tiskárny: Helbich (13 titulů) a Protisk (6 titulů).

V rámci slavnostního ceremoniálu byla historicky poprvé vyhlášena zvláštní cena Nejkrásnější česká kniha století ve spolupráci s tvůrci projektu Identita – příběh českého grafického designu. Vítěze vybere odborná porota z knih vydaných od roku 1900, hlasovat je možné prostřednictvím nominačního formuláře na www.projektidentita.cz/nck100. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny v květnu 2024.

K 58. ročníku soutěže vyšel také katalog v grafické úpravě Josefiny Karlíkové a Mateje Vojtuše, který hravě ironizuje úsilí o nalezení nej- knihy.

Slavnostní vyhlášení výsledků doprovodila přednáška o grafickém designu Down the Rabbit Hole od renomovaného grafika Radima Peška, který působí v Londýně. Po vystavení v centru CAMP vítězné knihy dále putují na mezinárodní soutěž knižního designu, objeví se na přehlídce Designblok a na tuzemských i zahraničních výstavách a veletrzích.

V soutěži Nejkrásnější české knihy roku pořádané Muzeem literatury/Památníkem národního písemnictví a Ministerstvem kultury ČR je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok.