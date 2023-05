Moskva čelila náletu několika dronů. Rusové se učí, jak reagovat na letecký útok

Podle ruského ministerstva obrany byly všechny drony, které zaútočily na Moskvu, sestřeleny. Oficiálně Rusko hovoří o „teroristickém útoku kyjevského režimu“. V Kyjevě s nadsázkou přisoudili akci umělé inteligenci, která odmítla útočit jen na Ukrajinu a rozhodla se část dronů „vrátit domů“.

Budova v Moskvě poškozená bezpilotním letounem. Foto: ČTK/AP

Vyšetřovací výbor Ruska potvrdil, že osm dronů poškodilo několik budov, ale dementoval zprávy o raněných. Ministerstvo obrany upřesnilo, že pět dronů sestřelilo a tři odklonilo od původní dráhy a zabránilo jim tak dosáhnout cíle.

Kyjev se k náletu nepřihlásil, Mychajlo Podoljak z kanceláře ukrajinského prezidenta ho ale spojil s pokračujícími ruskými útoky na ukrajinské civilní cíle.

Ruská média ale potvrdila zásah tří obytných domů v ulicích Altasova, Profsojuzné a na Leninském prospektu, kde dron vrazil do bytu ve 14. patře, ale neexplodoval, přestože byl vybaven náloží. Další výbuch Moskvané zaznamenali na sídlišti ve čtvrti Nová Moskva.

Ve většině případů byla poškozena fasáda a rozbita okna. Není jasné, zda šlo o původní cíle, či náhodný pád po odklonění dronu z naprogramované trasy. Starosta Moskvy Sobjanin potvrdil, že probíhá evakuace několika vchodů ve dvou obytných domech.

Další čtyři drony spadly v Odincovské čtvrti, kde skončily ve stromech a nezpůsobily větší škody.

V některých ruských sdělovacích prostředcích se objevilo jiné číslo útočících dronů, než které udává ministerstvo obrany – mohlo jich údajně být až pětadvacet. Zároveň se ozvali lidé z dalších míst a referují o tom, že na ně zaútočil dron. Zasaženy byly obce Iljinskoje, Timoškino, Razdory a Romaškovo u Moskvy. Jeden dron dopadl i do elitního satelitu Grinfíld v Istrinském okrese.

Drony, které zaútočily na ruskou metropoli a její okolí, mají podle Alexeje Rogozina, ředitele ruského Centra rozvoje dopravních technologií, rozpětí křídel až čtyři metry a dolet až 1000 kilometrů. „Každý aparát stojí 200 000 dolarů,“ řekl.

Na ruských propagandistických kanálech na síti Telegram se poprvé objevily přesné instrukce, jak se chovat při náletu na město. Například jeden z nejpopulárnějších propagandistů Solovjov se pohoršuje nad tím, že jsou bezprostředně po zásahu či dopadu dronu na objekt zveřejňovány fotografie místa. Na Ukrajině už dlouho platí přísný zákaz publikovat místo dopadu rakety či dronu a lidé se ho naučili respektovat.

V ruskojazyčných sociálních sítích se nyní skutečně objevilo velké množství fotografií a videí s přesnými údaji o dopadu dronů. Například obyvatel Nové Moskvy popsal, jak dvacet minut po čtvrté hodině zazněla první exploze. „Bylo to jako hrom, jen kratší… Vyhlédl jsem z okna a viděl dům přede mnou. Nejdřív jsem si myslel, že je to požár. Ale vzápětí začali lidé vybíhat na ulici a zjišťovali, co se děje.“ Ani požárníci, kteří na místo přijeli, podle svědka nechápali, co se děje. „Na sítích se objevily zprávy, že se děje něco strašného. A nakonec se naše obavy potvrdily, byl to dron,“ píše obyvatel ruské metropole a zprávu doplňuje fotografiemi.

Lidé se také na sociálních sítích pohoršují, jak je možné, že protivzdušná obrana nechala drony doletět až do hlavního města. Šéf obranného výboru Dumy Andrej Kartapolov to vysvětlil „příliš velkým územím“, které Rusko zahrnuje. „Vždy se najde skulina, kudy dron proletí, protože se vyhne místům, kde jsou prostředky protivzdušné obrany,“ prohlásil. Nakonec za úspěch označil, že se drony nestrefily do žádného vojenského objektu nebo vládní budovy a obytné domy příliš nepoškodily. „Je to spíš informační válka. Chtějí, aby se zvedla vlna paniky… To nesmíme dopustit. Je to akt zastrašení civilistů,“ řekl poslanec.

Alexandr Chinštejn, šéf parlamentního výboru pro IT technologie, řekl, že Rusko se střetlo s „novou realitou“. Vyzval k výraznému posílení bezpečnostních opatření a přijetí nových zákonů nutných ke změně obranné strategie. (Insider)