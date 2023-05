Dívka byla obviněna ze založení požáru na internátu v Guyaně, kde zahynulo 19 lidí

Venezuelský vůdce Nicolas Maduro se v Brazílii sešel s prezidentem Lulou de Silvou. Je to poprvé od roku 2015, co kritizovaný diktátor navštívil největší jihoamerickou zemi, protože předchozí prezident Jair Bolsonaro mu vstup do Brazílie zakázal. Lídři budou jednat o venezuelském dluhu. (Reuters)