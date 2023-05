Po střelbě na pláži ve floridském Hollywoodu zůstalo nejméně devět zraněných

Po střelbě na pláži ve floridském Hollywoodu nedaleko Miami zůstalo nejméně devět zraněných, mezi nimi i patnáctileté dítě. Policie oblast uzavřela kvůli vyšetřování. „Ještě nikdy se tu nestřílelo, jsme poklidná oblast,“ reagoval starosta Josh Levy.

BREAKING: People running for cover after mass shooting on The Boardwalk at Hollywood Beach, Florida. pic.twitter.com/FX7iB6xToS

Střelba vypukla v 18.40 místního času. Podle policie šlo o hádku mezi dvěma skupinami lidí. Policie jednoho z pachatelů zatkla a po druhém pátrá. Zranění byli převezeni do dvou okolních nemocnic.

Na Floridě prosadil guvernér Ron DeSantis volné nošení zbraní bez zvláštního výcviku a tzv. open carry začalo platit minulý měsíc. (CBS / Miami Herald / Fox3)

Multiple people shot including 15-year-old at Boardwalk in Hollywood Beach. Preliminary reports indicated at least seven people had been shot, including a 15-year-old in the area of the 1200 block of N. Broadwalk.https://t.co/i2NbVbbxV3 pic.twitter.com/UQAxymyS5X

— Fox3 Now (@fox3news) May 30, 2023