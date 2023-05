Moravskoslezský klub zastupitelů vyloučil dva členy, o Vondrákovi nejednal

Klub krajských zastupitelů hnutí ANO dnes ze svých řad vyloučil zastupitele Ondřeje Němečka a Kateřinu Šebestovou. Coby ostravští zastupitelé podporovali někdejšího primátora krajské metropole Tomáše Macuru (zvolen za ANO), který se dostal do sporu s vedením hnutí ANO.

V prezidentské volbě podpořil Petra Pavla na úkor svého stranického šéfa a někdejšího premiéra Andreje Babiše. Macura nakonec skončil i jako primátor. Stejně v prezidentské volbě postupoval i moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (zvolen za ANO), který ale členem klubu krajských zastupitelů hnutí ANO zůstává a vyloučen z něho nebyl. Novinářům to dnes řekl předseda klubu Josef Bělica (ANO).

Podle některých informací z klubu ANO nebylo vyloučeno, že se dnes na klubu otevře i téma možného vyslovení nedůvěry hejtmanovi Vondrákovi. Bělica ale po jednání novinářům řekl, že klub o ničem takovém nehlasoval. „Na dnešním klubu jsme řešili dvě personální záležitosti a tím bylo vyloučení zastupitelky Šebestové a zastupitele Němečka z řad našeho klubu. Ti dva byli vyloučeni,“ řekl Bělica. Potvrdil, že Vondrák i nadále zůstává členem klubu. „Otázkami směrem ke koaliční smlouvě jsme se nezabývali,“ uvedl Bělica. Na to, zda hnutí ANO bude chtít i nadále Vondráka ve vedení kraje, podle svých slov neumí odpovědět. Klub se má sejít znovu ještě před červnovým jednáním zastupitelstva. Zda se otázkou nedůvěry Vondrákovi bude zabývat, není jasné. „Nemůžu předpokládat, co bude v budoucnu,“ doplnil Bělica.

Vondrák novinářům po jednání řekl, že se na klubu dohodli, že koaliční smlouva je platná a koalice pokračuje dál. Podrobněji jednání nechtěl komentovat. Potvrdil pouze, že je i nadále členem krajského klubu hnutí ANO a ani sám z něj nevystoupil. „Důvod k tomu nevidím. Moji prioritou je to, co jsem říkal na samém začátku, že bych chtěl tento kraj dotáhnout do konce tohoto volebního období. Věcí, které máme vyřešit, je velká spousta,“ řekl Vondrák. Krajské volby budou příští rok. (ČTK)