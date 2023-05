„Kdybychom zkoušeli postaru, budou se zlobit školy, které vyučují správně, a měly by pravdu. My děláme to, co se má dělat,“ říká šéfka češtinářů Cermatu Gabriela Baumgartnerová. V rozhovoru vysvětluje, jak testy vznikají či zda skutečně zkouší děti z toho, co se ve škole nenaučí.