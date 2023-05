Zemřel šéfredaktor týdeníku Hrot Vadim Fojtík

Ve věku 83 let zemřela zpěvačka Tina Turner. V poslední době se potýkala s vážnou nemocí. Za svou pěveckou kariéru obdržela 12 cen Grammy, prodalo se více než 180 milionů jejích alb. Mezi nejznámější hity patří Golden Eye, What’s Love Got To Do With it či Private Dancer.