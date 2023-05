Škoda Auto nezastaví výrobu modelů Fabia, Scala a Kamiq

Škoda Auto nezastaví výrobu menších modelů Fabia, Scala a Kamiq, jimž původně hrozil konec v důsledku startu emisní normy Euro 7. V rozhovoru pro web E15 to řekl člen představenstva automobilky Martin Jahn.

„Ještě v březnu hrozilo, že norma začne platit od poloviny roku 2025 pro osobní vozidla. Zástupci Evropské komise i členských států už evidentně pochopili, že to byl naprosto nerealistický termín. Nyní jednáme o délce odkladu od okamžiku schválení, může být dvou až pětiletý. Stane-li se tak, žádné výrobní kapacity zavírat nebudeme, nikoho nepropustíme a výrobu zmíněných modelů v této souvislosti předčasně neukončíme,“ řekl Jahn.

Proti původní přísné a podle zástupců autoprůmyslu nerealistické variantě Euro 7, kterou navrhla Evropská komise, se ostře vymezilo osm zemí, a to Bulharsko, Česko, Francie, Itálie, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko. Dohromady drží blokační menšinu, takže pokud by hlasovaly proti zavedení normy, neprošla by. V současnosti se jedná o kompromisním termínu, odkdy mají nově vyráběné vozy splňovat přísnější podmínky.

„Pokud by byla norma schválená podle návrhu těchto osmi zemí, Škoda by měla dost času, aby se připravila. Vyvíjí se to pozitivním směrem, vznikla blokační minorita významných zemí, rádi bychom už ale měli jistotu. Vnímáme signály od Evropské komise, že je připravena jednat,“ dodal Jahn.

Stejně jako většina dalších výrobců, i Škoda počítá s ukončováním výroby vozů se spalovacími motory, bude ji ale moci tlumit postupně a po mnohem delší dobu oproti původnímu záměru. (E15)