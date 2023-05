Řehka: Válka mezi Ruskem a NATO je možná

Náčelník generálního štábu Karel Řehka je přesvědčený, že Rusko směřuje k válce s NATO. Prohlásil to na bezpečnostní konferenci v Poslanecké sněmovně.

„Válka mezi Ruskem a NATO je možná. Rusko je na trajektorii konfliktu s Aliancí. Neznamená to ale, že Aliance chce válku. Nebo Rusko. Ale chování (Ruska) a vývoj situace k tomu směřuje. A my musíme udělat vše pro to, abychom tomu zabránili,“ řekl Řehka.