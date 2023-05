Čína zahájila provoz svého nového dopravního letadla Comac C919

Nový čínský dopravní letoun Comac C919 absolvoval o víkendu první komerční let. Stroj, který má konkurovat zavedeným modelům letadel Boeing 737 a Airbus A320, přepravil cestující mezi Šanghají a Pekingem.

Comac C919 absolvuje první komerční let. Foto: Comac

Prvním provozovatelem letadla se stala tamní společnost China Eastern Airlines, která si zatím objednala pět strojů. Celkem má ale čínské letecké konsorcium Comac objednávky na více než pět stovek letadel, a to buď od čínských dopravců, nebo od leasingových společností.

Letadlo se dostalo do pravidelného provozu 15 let po zahájení vývoje, první testovací let proběhl před šesti lety. Převeze maximálně 174 cestujících, a to na vzdálenost 5,5 tisíce kilometrů, čímž mírně zaostává za konkurencí. Ačkoliv stavba letadla probíhá v Číně, stroj je závislý na západních komponentech. Využívá například motory LEAP od konsorcia CFM International, avioniku dodává společnost Honeywell.

Americké tajné služby zároveň v uplynulých letech zaznamenaly několik pokusů o špionáž, jejímž cílem byly firmy působící v leteckém průmyslu. Loni na podzim dokonce soud v americkém Cincinnati odsoudil muže, který se měl dopustit průmyslové špionáže právě za účelem vývoje nového čínského letadla. Ve vězení stráví 20 let.

C919 zároveň není prvním čínským letadlem, v roce 2007 začal létat stroj ARJ21, který je určený na regionální trati. Doposud se vyrobilo asi 100 kusů. Comac rovněž pracuje na prototypu letadla určeného pro dálkové trasy. (Reuters)