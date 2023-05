Policejní náměstek: Bezpečnostní situace v ČR je na vysoké úrovni

Bezpečnostní situace v Česku je dlouhodobě na vysoké úrovni, řekl na bezpečnostní konferenci ve Sněmovně náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík. Zmínil hlavně skutečnost, že se meziročně zvýšila kriminalita u ukrajinské menšiny.

Do Česka přišlo od začátku Ruskem vyprovokované války půl milionu Ukrajinců. A kriminalita u nich se zvýšila podle náměstka Kubíka o dvě procenta. „Nejde o nic alarmujícího, když si vezmeme, kolik jich sem přišlo. Velká řada kriminálních případů je páchaná na nich. Podvody a tak dále,“ řekl Kubík.

Zmínil i to, jak vypadají trestné činy nebo přestupky, které páchají Ukrajinci. „Máme tam hodně maření úředního rozhodnutí nebo padělání úřední listiny (řidičáků). Není to nic alarmujícího,“ dodal Kubík s tím, že bezpečnost v Česku je vysoká.

Náměstek doplnil, že válka do budoucna promění zločinecké prostředí v různých zemích střední a východní Evropy, a to včetně Česka. „Stalo se to po válce na Balkáně a stane se to i v současném konfliktu,“ řekl Kubík.