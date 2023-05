Aki Kaurismäki míří s oceněnou novinkou do českých kin

Spadlé listí, novinka finského režiséra Akiho Kaurismäkiho, o víkendu na festivalu v Cannes získala Cenu poroty. Ted míří do českých kin, spolu s dalšími na festivalu oceněnými snímky.

O vítězích a nejvýraznějších filmech letošních Cannes jsme psali zde. Rozhodně se mezi ně zařadil i nový film finského žijícího klasika, proslulého melancholickými snímky s obyčejnými, neméně melancholickými osamělými hrdiny.

Takový je dle festivalových ohlasů i film Spadlé listí, sledující rozvíjející se vztah mezi dvěma hrdiny, kteří byli právě propuštěni z práce.

Film do českých kin uvede společnost Aerofilms, pravděpodobně během letošního podzimu. Spolu s ním veze do Česka z festivalu také rakouský snímek Club Zero, italský Kidnapped či novinku Wima Wenderse Perfect Days.