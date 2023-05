Japonsko se chystá sestřelit jakoukoliv raketu KLDR, která naruší jeho území

Japonsko je připraveno sestřelit jakoukoliv severokorejskou raketu, která by narušila jeho území. Tokio to uvedlo v reakci na oznámení KLDR, že se chystá do vesmíru vyslat satelit. Japonsko je ale přesvědčeno o tom, že Pchjongjang chce především testovat raketu.

Informují o tom agentury AP a Reuters.

K situaci se vedle japonského ministerstva obrany, které už zahájilo přípravy na sestřelení rakety, vyjádřil i ministerský předseda Fumio Kišida, podle něhož je jakékoliv odpálení rakety ze strany komunistické země – i když jí bude říkat satelit – porušením rezolucí Rady bezpečnosti OSN. Záležitost se podle něj dotýká bezpečnosti japonských občanů.

I na vyslání satelitu do vesmíru potřebuje Severní Korea podle AP využít technologii raket dlouhého doletu, což jí rezoluce zakazují. Na vysílání družic KLDR se i v minulosti nahlíželo jako na raketové testy, které se země tímto způsobem snaží maskovat. (ČTK)