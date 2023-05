Mistrem světa v hokeji je Kanada, ve finále porazila Německo 5:2. O výhře favorita rozhodly tři branky v závěrečné části. Kanaďané získali 28. titul na MS.

Hokejisté Kanady se radují po vítězství nad Německem ve finále MS 2023. Foto: ČTK

Dva góly za Kanadu dal Samuel Blais, jeho spoluhráč Peyton Krebs měl dvě asistence.

Kanaďané naposledy získali zlaté medaile na MS před dvěma lety v Rize. Tehdy ve finále porazilo Finsko 3:2 po prodloužení. Loni se dostali do finále, ale tehdy byli úspěšnější Finové, kteří zvítězili po prodloužení 4:3.

Němci ve finále vstřelili úvodní gól, špatné střídání Kanady využil v 8. minutě John-Jason Peterka, který dostal puk na útočné modré čáře a střelou z levého kruhu překonal kanadského brankáře.

Kanaďanům se podařilo vyrovnat ještě v 1. třetině, tři minuty po inkasovaném gólu předvedli rychlou kombinaci Krebs a Blais. První jmenovaný bekhendovou přihrávkou našel volného Blaise a před ním už byla jen prázdná brána.

Další gólovou akci vymysleli Němci. Ve 34. minutě Maximilian Kastner přihrávkou přes osu hřiště našel mezi kruhy volného Daniela Fishbucha, ten už neměl problém překonat kanadského brankáře.

Němci vedení dlouho neudrželi – jen necelé čtyři minuty. Po faulu Maksymiliana Szubera hrála Kanada přesilovou hru. Využil ji Lawson Crouse, kterému poslal střílenou přihrávku Krebs.

Na začátku 3. třetiny šla Kanada poprvé do vedení. Postaral se o to Blais druhým gólem v zápase. Přesně o sedm minut později dal další kanadský gól Tyler Toffoli. Vítězství Kanady zpečetil gólem do prázdné brány Scott Laughton. (Denník N, IIHF)