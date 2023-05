Policie kvůli úmrtí dítěte v Mostě stíhá 31letého muže

V případě úmrtí předškolního dítěte v Mostě policisté obvinili 31letého muže z pokusu o vraždu a z usmrcení z nedbalosti. Dítě zemřelo na poranění, které utrpělo při včerejší potyčce dvou mužů.

Konflikt se odehrál mezi dvěma muži, přičemž jeden z nich měl v náručí malé dítě. „To při potyčce utrpělo bodnořezné zranění, jemuž bohužel i přes veškerou snahu zdravotníků o jeho záchranu na místě podlehlo,“ popsala chomutovská policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Policisté oba muže zadrželi. „Jednoho ze zadržených (ve věku 31 let) dnes krajský vyšetřovatel obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu, jehož se měl dopustit vůči dalšímu zadrženému (46 let). Přitom však došlo ke zmíněnému zranění a následně usmrcení dítěte. Proto byl dotyčný kromě pokusu vraždy obviněn také z usmrcení z nedbalosti,“ uvedla dnes policejní mluvčí s tím, že vyšetřovatel podal státnímu zástupci podnět ke vzetí obviněného do vazby.

Druhého z mužů policisté propustí na svobodu, i jemu ale hrozí obvinění z trestného činu. „Jeho jednání bude řešeno až následně, právní kvalifikace zatím stanovena nebyla,“ doplnila pro ČTK mluvčí.

Tragická událost se stala v sobotu před 18:00 v Rozmarýnové ulici, nedaleko jedné z největších základních škol ve městě. Co bylo příčinou konfliktu, mluvčí policie nesdělila. (Policie ČR)