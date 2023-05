Česko se dostává do mzdově inflační spirály, míní člen rady ČNB Holub

Meziroční inflace by do tří měsíců měla klesnout pod deset procent. Trend jejího postupného poklesu začal v únoru, kdy klesla na 16,7 procenta. V dubnu inflace činila 12,7 procenta. Na setkání se studenty na Vysoké škole ekonomické v Praze to řekl guvernér ČNB Aleš Michl. (České noviny)