Španělsko možná už příští týden otestuje raketu Miura 1, která zatím není schopna dosáhnout oběžné dráhy, ale do dvou let by ji mohla následovat raketa schopná na oběžnou dráhu vynést asi 500 kilogramů nákladu. Jde o vývoj mladé španělské soukromé firmy PLD Spaice. (EL País)