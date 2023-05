„To, co dnes jíme, dejme pryč a nahraďme to kvalitními výrobky,“ říká v rozhovoru gastroenterolog Ladislav Kužela. Některé nemoci by podle něj nemusely být na vzestupu, pokud bychom se chovali jinak. „Je třeba zredukovat polotovary a zpracované potraviny, naše tělo na to není zvyklé,“ radí například.