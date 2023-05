Dohoda o zvýšení dluhového stropu v USA je do 5. června možná, věří McCarthy

Dohody o zvýšení dluhového stropu lze dosáhnout do 5. června, kdy vládě Spojených států hrozí platební neschopnost, řekl šéf republikánů v americkém Kongresu Kevin McCarthy. Zatím ale dohoda není, řekl dnes novinářům.

„Ještě tam nejsme. Učinili jsme pokrok, pracovali jsme až do dnešního brzkého rána. A teď se k tomu vracíme,“ řekl McCarthy, předseda sněmovny, v níž mají republikáni většinu.

„Cítím teď nejsilněji za dlouhou dobu, že jsme dohodě blíže, protože vidím pokrok, ale není to nikterak snadné,“ cituje McCarthyho agentura Reuters. Na otázku, zda lze dohody dosáhnout do 5. června, kdy by vládě podle nového odhadu ministerstva financí došly peníze, McCarthy odpověděl kladně.

Někteří republikáni pohrozili zablokováním jakéhokoli návrhu, který by nesplnil jejich očekávání, včetně ostrých škrtů ve výdajích. Progresivní demokraté pak hrozí nepodpořením některé z navrhovaných kompromisních dohod, zvláště pokud by se dotkla federálních programů proti chudobě.

„Jsme velmi blízko a já jsem optimistou.“

Obě strany se o kompromis snaží několik týdnů. Rozdílné politické priority Bidenových demokratů, kteří mají pod kontrolou Senát, a republikánů ale nalezení oboustranně přijatelného řešení komplikují.

Limit pro zadlužení je částka, kterou schvaluje Kongres a která určuje, kolik si federální vláda může vypůjčit peněz na běžný provoz, a tedy na platby vládních účtů. Patří tam například platy státních zaměstnanců, financování armády, platby na sociální zabezpečení a státní zdravotní péči, stejně jako platby úroků ze státních dluhopisů. Desítky let bylo zvýšení tohoto limitu rutinní záležitostí, v posledních letech se z toho ale stalo politikum.

Na současný limit 31,4 bilionu dolarů vláda narazila už v lednu. Ministerstvo financí ale využilo mimořádných opatření, aby vláda mohla čerpat více peněz. (ČTK)