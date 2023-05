Začal projekt Stezky z lásky, jehož cílem je oprava turistických tras v Česku

Odstartoval projekt Stezky z lásky, jehož cílem je postupná obnova poškozených turistických tras a čištění studánek v celé ČR. Zahájila ho skupina dobrovolníků na okraji obce Bocanovice na Frýdecko-Místecku, kde začala budovat chodník na podmáčené stezce a malou lávku přes potok.

„Chceme oslovit lidi, kteří mají rádi přírodu a hory a chtějí dát to nejlepší, co v sobě mají, to znamená kus sebe a svůj volný čas, a pomoci nám při opravách neprůchodných částí cest turistického značení. Po kůrovci a následné intenzivní těžbě odhadujeme, že cca deset procent úseků je poškozených, což dělá asi 4000 kilometrů,“ řekl předseda Klubu českých turistů Jiří Homolka.

Nejvíce poškozených tras je v Beskydech v Moravskoslezském a Zlínském kraji, hodně jich je i v Jeseníkách.

Organizátory projektu jsou kromě KČT společnosti RegioJet a Kofola, které počítají s tím, že do něj v příštích letech vloží miliony korun. (České noviny)