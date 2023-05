Polský parlament přijal návrh zákona o vzniku komise posuzující ruský vliv

Polští zákonodárci přijali zákon o vzniku komise posuzující ruský vliv v zemi. Podle opozice jde ale o snahu spustit hon na čarodějnice proti politickým oponentům vlády ve volebním roce. Aby zákon nabyl platnosti, musí ho ještě podepsat prezident Andrzej Duda.

Vládnoucí nacionalistická strana Právo a spravedlnost (PiS) říká, že liberální opoziční Občanská platforma (PO) dovolila, aby se Polsko stalo nebezpečně závislým na ruských fosilních palivech v době vlády PO v letech 2007 až 2015. To podle PiS vyvolává otázky, jestli byli členové PO pod nadvládou Moskvy, píše Reuters.

PO tuto kritiku odmítá a opozice zákon překřtila na „Lex Tusk“ s využitím latinského termínu pro „zákon“. Podle nich je cílem zákona odstavit vůdce PO a bývalého premiéra Donalda Tuska z politické scény před volbami, které se mají konat letos v říjnu nebo listopadu.

Komise má vyšetřovat období let 2007 až 2022. Měla by mít pravomoc zakázat lidem, u nichž se zjistí, že jednali pod ruským vlivem, na deset let získat bezpečnostní prověrku nebo pracovat ve funkcích, kde jsou odpovědní za veřejné prostředky, čímž by je fakticky diskvalifikovala z veřejných funkcí. Její členy má vybírat parlament, v němž má PiS těsnou většinu.

Polský ombudsman pro lidská práva Marcin Wiacek řekl, že návrh zákona je protiústavní, protože by orgán veřejné správy vykonával funkce, které by měly být vyhrazeny soudům. (ČTK)