Soudce v Jižní Karolíně dočasně pozastavil platnost nedávno přijatého zákazu potratů

Šéf americké diplomacie Antony Blinken ostře odsoudil kosovskou vládu za násilný vstup do obecních budov. Bylo to v rozporu s radami USA a Evropy, dodal. Srbský prezident Vučić dnes uvedl armádu do bojové pohotovosti a nařídil, aby se vojenské jednotky přesunuly blíž k hranicím s Kosovem.