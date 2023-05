Blinken odsoudil kosovskou vládu za násilný vstup do obecních budov

Šéf americké diplomacie Antony Blinken ostře odsoudil kosovskou vládu za násilný vstup do obecních budov. Bylo to v rozporu s radami USA a Evropy, dodal. Srbský prezident Vučić dnes uvedl armádu do bojové pohotovosti a nařídil, aby se vojenské jednotky přesunuly blíž k hranicím s Kosovem.

Střety v severokosovském okrese Zvečan propukly poté, co se kosovská policie snažila pomoci nově zvolenému albánskému starostovi, aby nastoupil do úřadu. V tom mu bránili místní etničtí Srbové, kteří v této oblasti představují většinu a místní volby bojkotovali. Tamní sdělovací prostředky informovaly, že kosovská policie použila proti davu, který se shromáždil před radnicí, slzný plyn. Protestující zapálili jedno policejní vozidlo.

„Byl nařízen bezodkladný přesun vojáků k hranici Kosova,“ řekl v živě vysílaném televizním prohlášení srbský ministr obrany Miloš Vučević. „Je jasné, že dochází k teroru proti srbské komunitě v Kosovu,“ dodal.

Americký ministr zahraničí Blinken kosovskou vládu za násilný vstup do obecních budov na severu země ostře odsoudil, protože to podle něj zvyšuje napětí a nestabilitu. „Vyzýváme premiéra Kurtiho aby okamžitě zastavil tato násilná opatření a opět se soustředil na dialog zprostředkovaný Evropskou unií,“ napsal Blinken na Twitteru.

Blinken dodal, že kroky Kosova byly v rozporu s radami USA a Evropy. „Prudce a zbytečně vystupňovaly napětí, což podkopává naše úsilí pomoci normalizovat vztahy mezi Kosovem a Srbskem a bude mít důsledky pro naše dvoustranné vztahy s Kosovem,“ cituje z Blinkenova prohlášení Reuters. (ČTK)