Běloruský soud potvrdil osmiletý trest polskému novináři, Polsko chystá odvetné kroky

Běloruský nejvyšší soud potvrdil trest osmi let vězení novináři a aktivistovi polské menšiny Andreji Pačobutovi (v polském přepisu Andrzej Poczobut), ke kterým byl odsouzen letos v únoru. Varšava v reakci na toto rozhodnutí chystá odvetné kroky.

V reakci na potvrzení rozsudku Polsko doplní řadu subjektů spojených s režimem v Minsku na sankční seznam. Podle návrhu nařízení polského ministerstva vnitra, o kterém informovala agentura Reuters, by země také mohla až do dalšího rozhodnutí uzavřít svou východní hranici pro nákladní vozidla registrovaná v Bělorusku a Rusku.

„V souvislosti s potvrzením rozsudku v případu Andrzeje Poczobuta oznámím v pondělí rozhodnutí zařadit několik set představitelů režimu Alexandra Lukašenka na sankční seznam,“ oznámil polský ministr vnitra Mariusz Kamiński podle tiskové agentury PAP.

Ministerstvo vnitra rovněž plánuje až do odvolání pozastavit dopravu na hranicích s Běloruskem pro nákladní automobily, tahače včetně návěsů, které jsou registrovány na území Běloruska a Ruska, dodalo ministerstvo vnitra.

Polsko už v únoru reakci na Poczobutovo odsouzení uzavřelo přechod v Bobrownikách na hranici s Běloruskem, což byl poslední fungující přechod s Polskem v Grodněnské oblasti.

Minsk následně zavedl omezení pro polské dopravce; do Běloruska smějí vjíždět pouze přímo z Polska, nikoliv z území Litvy nebo Lotyšska. Varšava poté oznámila nové omezení pro hraniční přechod Kukuryki-Kazlovičy; zákaz by měl platit až do doby, než se běloruské úřady rozhodnou zrušit svá omezení pro polské dopravce. (ČTK)