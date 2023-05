Indický premiér slavnostně otevře nový parlament, opozice ohlásila bojkot

Indický premiér Naréndra Módí v neděli slavnostně otevře nové sídlo parlamentu. Vláda si klade za cíl modernizaci centra metropole Dillí a nahrazení staveb z britské koloniální éry budovami s výraznými indickými rysy.

The new Parliament building will make every Indian proud. This video offers a glimpse of this iconic building. I have a special request- share this video with your own voice-over, which conveys your thoughts. I will re-Tweet some of them. Don’t forget to use #MyParliamentMyPride. pic.twitter.com/yEt4F38e8E

— Narendra Modi (@narendramodi) May 26, 2023